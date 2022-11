Max Verstappen sluit seizoen af met 15e zege, Leclerc is vicewereldkampioen

Verstappen van start tot finish

Hij snelde meteen weg van ploegmaat Pérez en moest maar heel even de eerste plaats afgeven aan Leclerc. Na de obligate pitstop reed Verstappen weer aan de leiding.

De strijd om de eerste plaats had weinig om het lijf. Max Verstappen verzilverde zijn poleposition zonder problemen.

Pérez gokt met twee pitstops en verliest

De Italianen hadden het zowaar bij het rechte eind. Leclerc finishte met een dikke seconde bonus op Pérez. In de WK-stand doet de Monegask beter met 3 punten extra (308 tegenover 305).

Pérez moest Leclerc voorblijven in de Emiraten. Bij de start stond hij een plaats hoger, een foute pitstopstrategie nekte hem.

Max Verstappen zou ploegmaat Sergio Pérez helpen als hij kon, maar dat gebeurde niet. De Mexicaan greep in Abu Dhabi naast de tweede plaats in het WK.

"Het is wat het is", sprak Pérez. "Ik heb dit seizoen wat met de banden geworsteld. Hopelijk boeken we volgend jaar vooruitgang op dat vlak."



"Ik was 100 procent zeker dat we het voor mekaar zouden krijgen", vertelde Leclerc na de grand prix. "Ik wist dat ik "Checo" enkel kon kloppen met één pitstop. We reden de perfecte race."

"Nu is het aan ons om hard te werken in de winter. Om Red Bull volgen seizoen in te halen."