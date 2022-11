Opsteker voor Mercedes: George Russell wint sprintrace, morgen afscheid van de nul?

Het moment de gloire van Kevin Magnussen (Haas) duurde een tweetal rondjes, maar wie dacht dat Max Verstappen (Red Bull) daarna autoritair naar het aperitiefhapje en de pole zou snellen, kwam bedrogen uit.

George Russell wil zondag namelijk de 0 van Mercedes uitwissen in de voorlaatste GP van het seizoen en stormde na een perfecte en boeiende sprintrace naar de overwinning.

Verstappen had de verkeerde bandenkeuze gemaakt en zijn voorvleugel liep ook wat schade op.

Carlos Sainz (Ferrari) eindigde 2e, maar vliegt door zijn wisselstukken achteruit op de startgrid naar de 7e plaats.

Dat betekent dat Mercedes zowaar de eerste startrij claimt, al heeft ook Lewis Hamilton (Mercedes) als nummer 2 nog een onderzoek aan zijn been.

Russell, Hamilton, Verstappen, Perez, Leclerc, Norris en Sainz is (voorlopig) de startvolgorde.

"Het is gek dat we de eerste rij bezetten", reageerde de Britse winnaar. "Dit is een luxepositie. We kunnen onze strategie misschien opsplitsen in onze jacht op een eerste seizoenszege."