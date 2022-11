Het rollercoasterjaar van Lewis Hamilton: vallen, opstaan en toch langer doorgaan?

Brazilië 2021: Onwaarschijnlijke inhaalrace

"Je mag nooit opgeven", zijn zijn profetische woorden. Met ook nog knappe overwinningen in Qatar en Saudi-Arabië nestelt Hamilton zich naast Verstappen in de WK-stand. Met gelijke punten gaan ze naar de slotrace in Abu Dhabi.

Een diskwalificatie voor een onreglementaire achtervleugel dan maar? Ook niet. 24 ronden, meer heeft Hamilton niet nodig in de sprintrace in Brazilië om van de laatste plek op te rukken naar plek 5.

Abu Dhabi 2021: de grote ontgoocheling

De ontknoping van het bloedstollende F1-seizoen staat op het netvlies gebrand, vergezeld met de woorden "No, Mickey, no. That was so not right".

Lewis Hamilton is op weg naar een 8e wereldtitel, wanneer Nicholas Latifi in het slot tegen de muur knalt. Tot ieders verbazing - Hamilton en Mercedes-teambaas voorop - gunt wedstrijdleider Michael Masi Verstappen nog een ultieme ronde. Hamilton is kansloos op versleten banden.

Een onderzoek van de FIA heeft het maanden later over een "menselijke fout", maar Hamilton koopt er niets mee. Zijn 8e wereldtitel gaat in rook op.