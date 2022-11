Red Bull neemt schuld op zich van rel, Verstappen: "Reden blijft tussen mij en team"

Max Verstappen (Red Bull) heeft heel wat bagger over zich heen gekregen, omdat hij in de GP van Brazilië zijn plek niet had teruggegeven aan ploegmaat Sergio Perez. Zijn ploeg neemt nu de schuld op zich. "Max is altijd een open en eerlijke teamspeler geweest", klinkt het. Ook de twee rijders spraken, maar er kwam niet meer duidelijkheid.

Sergio Perez had in Brazilië de kans om weer wat voorsprong te nemen op Charles Leclerc (Ferrari) in de strijd om de 2e plaats in de eindstand, maar dan moest ploegmaat Max Verstappen de Mexicaan wel laten passeren. Tot frustratie van Perez weigerde de wereldkampioen van de 6e naar de 7e plek te zakken. "Ik heb daar mijn redenen voor. Daar hebben we het over gehad", legde Verstappen achteraf uit over de boordradio. Verstappen kreeg na de race heel wat bagger over zich heen en werd als "egoïstisch" bestempeld. Zijn ploeg springt nu in de bres voor de Nederlander en neemt de schuld op zich. "We hebben als team enkele fouten gemaakt in Brazilië", klinkt het in een persbericht.

We hadden de situatie die zich in de laatste ronde ontvouwde, niet voorzien en we hadden vooraf geen strategie afgesproken voor zo'n scenario. Red Bull

"We hadden de situatie die zich in de laatste ronde ontvouwde, niet voorzien en we hadden vooraf geen strategie afgesproken voor zo'n scenario. Helaas kreeg Max pas in de laatste bocht het verzoek om zijn positie op te geven, zonder dat alle benodigde informatie was doorgegeven."

"Dat bracht Max, die altijd een eerlijke en open teamspeler is geweest, in een lastig parket, met weinig tijd om te reageren. Dat was niet onze bedoeling."

Na de race zouden Verstappen en Perez wel de plooien hebben gladgestreken met een "open en eerlijk gesprek". "Het team aanvaardt de redenering van Max, het gesprek blijft tussen de twee rijders."

Toch zal het persbericht niet alle verdachtmakingen wegnemen. Op de boordradio is namelijk te horen dat race engineer Gianpiero Lambiase al bij het ingaan van de slotronde vraagt om een positiewissel. "Dit is de laatste ronde, Max. Als we niet voorbij Alonso raken voor bocht 12, kan je dan Checo laten passeren", klinkt het. "Laat Checo opnieuw langs", herhaalt hij nog eens.



Volgens geruchten in de paddock zou Verstappen wraak hebben willen nemen voor de crash van Perez in de kwalificaties in Monaco 5 maanden geleden. De Mexicaan zou bewust gecrasht zijn om zijn 3e startplek vast te leggen.

Perez: "Ik crashte niet opzettelijk in Monaco"

Maar daar klopt niks van, klinkt het stellig bij Perez. Bij de gesprekken om de plooien glad te strijken na Brazilië werd Monaco niet genoemd. "Iedereen maakt fouten in Monaco, dat gerucht is fout", beweert Perez vandaag.



Verstappen liet vorige week verstaan dat "iets wat eerder dit seizoen gebeurd was" hem tegenhield om zijn plaats af te staan vorige week. Perez: "Die reden is me nog niet duidelijk. Was het nu Monaco of iets anders, het is aan Verstappen om dat te vertellen. Ik weet niet hoe lang er al iets speelt."



"We hebben daar niet over gepraat", ging de Mexicaan voort. "We praatten over wat er gebeurd was in Brazilië, we gingen door alle scenario's en de fouten van het team. De race was niet goed genoeg voorbereid."



Het is ziek om mee te maken. Max Verstappen en zijn familie werden overstelpt met bagger op sociale media

Verstappen kreeg natuurlijk ook vragen over vorige week. Maar ook de Nederlander bracht geen duidelijkheid: "De reden blijft tussen mij en het team."



"Ik legde dat ook al uit bij de race in Mexico en het team begreep mij en kon mij volgen. Er is mij voor de race in Brazilië nooit iets gezegd over een mogelijke positiewissel en ik denk dat het team mijn antwoord al zou gekend hebben."



Verstappen benadrukt dat hij zondag Perez zal helpen: "We zijn als team nog nooit 1 en 2 geworden, dat zou geweldig zijn. Als de mogelijk er is om te helpen, doen we dat als team."



De Nederlander ging ook in de tegenaanval. Hij was not amused over de mediaberichten die over het incident verschenen. Hij en zijn familie werden overladen met bagger op sociale media, tot doodsbedreigingen toe.



"Het is ziek om dat mee te maken, ook al omdat ik eigenlijk niets verkeerds heb gedaan. De mensen begrepen gewoon niet wat er gaande was."