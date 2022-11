Haas neemt afscheid van Mick Schumacher, ervaren Hülkenberg neemt over

Het zag er al even naar uit dat Mick Schumacher na 2 seizoenen geen toekomst meer had bij de Amerikaanse renstal. Teameigenaar Gene Haas had al gewaarschuwd dat hij punten moest scoren in de laatste races. De zoon van 7-voudig wereldkampioen Michael Schumacher kwam als F2-kampioen naar de Formule 1, maar kon de verwachtingen niet inlossen. Met een 8e plek in Silverstone en een 6e plek in Oostenrijk pakte hij in 2022 zijn enige punten in 2 seizoenen bij Haas. "Ik wil Mick bedanken voor zijn bijdrage aan het team de voorbije jaren", stelt teambaas Günther Steiner. "Mick is gegroeid en scoorde dit seizoen zijn eerste punten. We gaan nu andere richtingen uit, maar wensen hem wel het beste in het vervolg van zijn carrière." In Brazilië werd het verschil tussen Schumacher en de ervaren tweede rijder Kevin Magnussen nog eens heel duidelijk. Terwijl de Deen verraste met de polepositie voor de sprintrace, stond Schumacher 20e en laatste.

Schumacher: "Ik zal vechten voor een terugkeer in F1"

Of Schumacher nog een toekomst heeft in de Formule 1, is minder zeker. Alle zitjes voor 2023 zijn verdeeld, tenzij Logan Sargeant toch zijn benodigde superlicentie niet haalt om bij Williams in te stappen. Schumacher zou wel kans maken op een rol als reserverijder bij Mercedes, een job waar ook Daniel Ricciardio op aast. "Ik wil niet verbergen dat ik ontgoocheld ben", schrijft een teleurgestelde Schumacher op Instagram. "Toch wil ik Haas bedanken voor de kans die ze me hebben gegeven." "In die twee jaar samen ben ik technisch en persoonlijk gegroeid. En zeker wanneer het moeilijk ging, besefte ik hoeveel ik van deze sport hou." "Het was soms hobbelig, maar ik verbeterde stelselmatig en heb veel geleerd. Ik weet zeker dat ik mijn plek in de Formule 1 verdien. Het onderwerp is allesbehalve gesloten voor mij. Tegenslagen maken je alleen maar sterker." "Mijn vuur brandt voor de Formule 1 en ik ga hard vechten om opnieuw op de startgrid te staan", besluit hij.

Hülkenberg is een keuze voor ervaring