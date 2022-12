Eine Blamage! WK-exit zindert na bij Duitsland: "Het is een regelrechte ramp"

Müller: "Ik weet niet hoe het verder moet"

De exit komt hard aan in Duitsland. Ouderdomsdeken Thomas Müller (33) nam na de wedstrijd zijn verantwoordelijkheid en staat de pers te woord. "Het is een regelrechte ramp", beaamt de aanvaller van Bayern München.

"We liggen eruit, wat een gigantische blamage", klinkt het bij het toonaangevende blad Bild . "Duitsland toont opnieuw te weinig en faalt in de groepsfase", staat bij Kicker te lezen.

Bondscoach Flick: "We moeten terug naar de basics"

"Ik ben niet sprakeloos", reageerde bondscoach Hansi Flick na de WK-exit. "Ik kan deze wedstrijd vrij goed een plaats geven. Ik was echt boos na de eerste helft omdat we door slordigheden kansen gaven aan de tegenstander. We hadden eindeloos veel kansen om drie of vier doelpunten te maken."



"Maar de uitschakeling werd vandaag niet beslist, maar 20 minuten tegen Japan waren dodelijk. We hadden tegen Spanje ook de 2-1 kunnen maken. We zijn niet efficiënt geweest in dit toernooi."

"Of ik wil aanblijven als bondscoach? Ik heb het naar mijn zin. We hebben een goed team met beloftevolle spelers die op de deur kloppen."