Courtois en Hazard geven extra duiding bij groepsgesprek: "Het ging niet over wat geschreven werd"

Wat is er de voorbije dagen nu echt gebeurd bij de Rode Duivels? Een persconferentie met Eden Hazard en Thibaut Courtois schepte vandaag al iets meer duidelijkheid. In een gesprek met Ruben Van Gucht en Eddy Snelders gaven de twee nog extra duiding.

Het was een verrassend persbericht diep in de Qatarese nacht. Plots zouden Eden Hazard en Jan Vertonghen - later werd dat Thibaut Courtois - de media te woord staan. Nochtans waren eerst Arthur Theate en Yannick Carrasco voorzien. Waarom?



"Er zijn heel veel foute dingen geschreven", beweert Thibaut Courtois in een gesprek met Ruben Van Gucht en Eddy Snelders. "Dan kan je geen onervaren international het spervuur aan vragen insturen. Dat is aan de kapiteins van de ploeg."

Courtois benadrukte daarna nog eens dat vele dingen uit hun context zijn getrokken. "Vele kleine dingen vormen een bol. Maar veel van die opmerkingen waren niet zo bedoeld." "Vaak ontbreekt de nuance in een krantenartikel. Soms is het niet duidelijk of het al dan niet om te lachen was. En dan is het goed dat je zoiets kan uitklaren in een groepsgesprek."

Het gesprek kwam er enkel door het verlies en omdat we nu aan de rand van de uitschakeling staan. Thibaut Courtois

Belangrijke kanttekening voor Courtois: de onderlinge strubbelingen waren volgens de doelman niet de aanleiding van het groepsgesprek. "Het gesprek is er enkel gekomen door de verlieswedstrijd en omdat we nu aan de rand van de uitschakeling staan. Hadden we gewonnen, dan hadden we de overwinning geanalyseerd en waren we weer snel doorgegaan."

"Maar het gesprek ging dus niet over wat er geschreven werd in de pers. Daar mogen wij ons eigenlijk niets van aantrekken. Want eens dat gebeurt, komt er negativiteit in de groep en dat is juist wat we niet willen."

Eden Hazard: "We weten dat we echte vrienden zijn"

Ook Eden Hazard schoof aan bij Ruben Van Gucht en Eddy Snelders. De aanvoerder hoopt dat iedereen zich komende donderdag weer achter de Rode Duivels schaart. "We hebben de steun van het land nodig en de steun van de journalisten", benadrukt Hazard. "Er is nog 1 groepsmatch, we zijn nog niet uitgeschakeld. We hebben ons lot in eigen handen en willen er een mooie match van maken donderdag om ons te kwalificeren."

Wat er ook van buitenaf gezegd wordt, we weten van onszelf dat we sterk zijn en echte vrienden zijn. Eden Hazard