Psycholoog Rode Duivels: "Situatie is nog omkeerbaar, enkel met goede momenten"

Jef Brouwers werkt vanop afstand met de Rode Duivels. De thuiswerkende psycholoog zag met lede ogen hoe de sfeer omsloeg en drong aan op een groepsgesprek. Hij hekelt alle negativiteit die ontstaan is: "Een positieve situatie creëren, is het enige wat nog kan helpen. Daarom stelde ik voor om het doelpunt van Chadli tegen Japan te tonen."

Dat er toch iets niet snor zat bij de Rode Duivels, is ook psycholoog Jef Brouwers niet ontgaan: "De sfeer is er niet om te winnen. Er is weinig passie te zien." Vanop afstand werkt hij samen met de nationale ploeg en brengt hij bondscoach Roberto Martinez zijn "visie op de situatie" over. "Het zou naïef zijn te beweren dat er niets aan de hand zou zijn. Het is een psychologisch drama waarvan men triestig wordt van de aanpak", legt hij uit over de commotie die is ontstaan.

"Amerikanen zijn fier dat ze voor hun land spelen, Spanjaarden ook, Ghanezen ook, Belgen niet meer. Er zitten wel pretentieuze spelers bij, dat wordt soms verward met fierheid."

"Commentaar op ploeggenoten is er omdat er geen vertrouwen is in elkaars kunde. De ernst van de zaak is dat men begint ruziemaken na een fase die normaal een boost zou moeten geven aan het hele team."

"Situatie is omkeerbaar"

Toch is Brouwers positief, volgens hem is het mogelijk om de situatie nog om te buigen in de beperkte tijd die nog rest: "Als men anders begint te denken." "Enkel met goede momenten kan je iets bereiken, er is een studie die zegt dat je vanuit je fouten niet kan leren. Want dan moet je eerst een slecht moment overwinnen." "Een positieve situatie creëren is het enige wat nog kan helpen. Met de ploeg die tegen Canada en Marokko op het veld stond zal dat niet lukken."

"Herinner de ploeg aan goede momenten. Daarom stelde ik voor om het fragment van het laatste doelpunt van Chadli tegen Japan te tonen. Dat was de perfecte uiting van alles wat voetbal, teamwerk, professionaliteit en ego achterwege laten moet zijn."

Groepsgesprek is stap in goede richting

Met het door Brouwers voorgestelde groepsgesprek zet de ploeg al een stap in de goede richting. "Door het ernstig nemen van de spanningen en die op tafel te leggen krijgt men sowieso een verlichting." "Er is veel onbewuste spanning op zo'n toernooi. Door iedereen, ook de coach, te laten praten met elkaar, komen er dingen op tafel die er bij de start van de vergadering vaak niet oplagen."

"Het is een kwestie van vertrouwen hebben in elkaar. En belangrijk is dat het lange gesprek op een professionele manier is gevoerd en niet persoonlijk werd gespeeld. Het valt nu af te wachten of de conflicten nu ook daadwerkelijk gedepersonaliseerd zijn."

"Het is noodzakelijk dat het vanaf nu gaat over voetbal en dat de resultaten van de discussie in actie worden omgezet."

"Je kan enkel een overwinning behalen wanneer de competenties van de spelers gedompeld zijn in een saus van passie, volharding en doorzettingsvermogen."