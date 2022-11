Qatar sneuvelt al in groepsfase van WK, snelste exit van gastland

Qatar kwam er zondag helemaal niet aan te pas in de openingsmatch tegen Ecuador, waarbij het al voor een primeur zorgde door als eerste gastland in de WK-geschiedenis (sinds 1930) te verliezen. Senegal, dat op speeldag 1 met dezelfde cijfers verloor van Nederland, bezegelde vandaag het sportieve lot van de Qatarezen. Ook vandaag onderging Qatar de wet van de sterkste, al zorgde Mohammed Muntari even voor hoop met de allereerste WK-goal voor Qatar tout court. Senegal duwde daarop door en won met 1-3. Qatar had zijn sportieve lot niet meer in eigen handen en na de draw in Nederland-Ecuador (1-1) later op de avond, mag de thuisploeg de 1/8e finales uit haar hoofd zetten. Nederland leidt met 4 punten, evenveel als Ecuador, Senegal telt er 3, Qatar 0. De top 2 stoot door. De laatste groepsduels dinsdag doen er niet meer toe. (lees voort onder foto)

"Jammer voor fans en land"

Na een voorbereiding van 12 jaar en miljarden dollars investeringen in scouting, infrastructuur en opleiding wereldwijd en in eigen land mag Qatar, dat in 2019 de Asian Cup won, zijn WK-ambities opbergen.



In de lange geschiedenis van he WK is Qatar het eerste gastland dat al na 2 groepsduels weet dat het de volgende ronde niet meer kan halen.



Voor het land met weinig voetbaltraditie was de volgende horde van een Wereldbeker te hoog gegrepen.



"Wij vinden dit jammer voor de supporters en het land. We doen hen pijn door 2 WK-matchen op een rij te verliezen", verwoordde verdediger Tarek Salman.