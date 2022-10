Sonny Colbrelli (32) kondigt afscheid aan: "Ik moet mijn levensdroom opgeven: winst in de Ronde"

Het noodlot sloeg dit voorjaar in Catalonië toe voor Sonny Colbrelli. De toenmalige Europese kampioen werd na de eerste rit in de Ronde van Catalonië, waar hij in de spurt tweede werd, onwel: de Italiaan had een hartstilstand gekregen.

Een defibrillator redde toen zijn leven, maar al snel werd duidelijk dat een toekomst in het peloton wellicht uitgesloten was. Zondag is Colbrelli met het nieuws naar buiten gekomen waar al even voor gevreesd werd: hij beëindigt zijn wielercarrière op medisch advies.



"Ongeveer een jaar geleden veroverde ik de mooiste overwinning uit mijn leven, Parijs-Roubaix (in 2021 werd de helleklassieker door de coronacrisis in de herfst verreden, red.)", opent Colbrelli zijn mededeling. "Ik had nooit kunnen denken dat ik een jaar later een van de moeilijkste momenten in mijn leven zou doormaken."