Sonny Colbrelli mag door defibrillator (wellicht) nooit meer voor eigen volk koersen

De wielerwereld was geschokt toen Sonny Colbrelli vorige maand na de eerste rit in de Ronde van Catalonië in elkaar zakte. De Italiaan verloor het bewustzijn na hartritmestoornissen en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Later kreeg hij een defibrillator ingepland, die de ritmestoornissen moet verhelpen.

Maar die defibrillator zorgt ervoor dat Colbrelli niet meer in zijn thuisland zal mogen koersen. Een Italiaanse wet uit 2017 verbiedt namelijk dat topsporters met zo'n ingeplant toestelletje niet meer in actie mogen komen op het Italiaanse grondgebied.

Om diezelfde reden moest Christian Eriksen na zijn hartaanval op het EK afgelopen zomer ook vertrekken bij zijn club Inter. De Deense voetballer maakte ondertussen een comeback bij het Engelse Brentford en lijkt de laatste weken weer naar zijn beste niveau toe te groeien.

Geen Sanremo en co, UCI to the rescue?