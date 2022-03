Sonny Colbrelli is weer thuis in Italië, nog geen duidelijkheid over oorzaak hartritmestoornis

Na de eerste etappe in de Ronde van Catalonië werd Colbrelli getroffen door een hartcrisis. Hij kreeg meteen de nodige medische hulp en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Girona. Al snel kwam er geruststellend nieuws over zijn gezondheid.

Na een week heeft hij dat ziekenhuis mogen verlaten en is hij overgebracht naar Italië. "Zijn toestand was stabiel genoeg om naar Italië te reizen", laat zijn ploeg weten.

In het ziekenhuis in Girona werden al verschillende onderzoeken uitgevoerd om de oorzaak van zijn hartritmestoornis te achterhalen, maar duidelijkheid is er nog niet.

Ook in Italië volgen er nog testen in een gespecialiseerd centrum.

"We wensen Colbrelli intussen een voorspoedig herstel omringd door de liefde van zijn familie."