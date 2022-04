Goed nieuws voor Sonny Colbrelli: Italiaan is weer thuis na succesvolle plaatsing van defibrillator

Colbrelli, die na de eerste rit in de Ronde van Catalonië in elkaar zakte, werd op 26 maart opgenomen in het gespecialiseerd hartziekenhuis van Padua, in Italië. Daar werd met succes een onderhuidse defibrillator (ICD) geplaatst.

"Sonny Colbrelli onderging een uitgebreide klinische, genetische en beeldvormende evaluatie om te bepalen wat aan de oorzaak lag van zijn hartstilstand als gevolg van ernstige hartritmestoornissen", zegt professor Domenico Corrado, die de procedure uitvoerde.

"Daarna werd in samenspraak met de patiënt beslist om een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) te plaatsen. Dat onderhuidse apparaat moet het ritme van het hart corrigeren als dat nodig is in extreme gevallen."

Colbrelli werd na de ingreep uit het ziekenhuis ontslagen en revalideert nu thuis voort. Of hij ooit nog in het peloton te zien zal zijn, is nog niet geweten.