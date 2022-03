Ploeg Colbrelli bevestigt: "Hartritmestoornis waarvoor defibrillatie nodig was"

Na een machtssprint in de openingsrit van de Ronde van Catalonië zakte Sonny Colbrelli gisteren 100 meter na de streep in elkaar. Na een hartmassage werd de Italiaan afgevoerd naar het ziekenhuis.

De toestand van Colbrelli is stabiel. "Sonny leed aan een onstabiele hartritmestoornis waarvoor defibrillatie nodig was", bevestigt zijn ploeg vandaag in een mededeling.

"De oorzaak moet nog worden vastgesteld en Colbrelli zal woensdag verdere tests ondergaan in het Universitair Ziekenhuis van Girona. De klinische situatie van Sonny Colbrelli is goed en we wensen hem een spoedig herstel."

Colbrelli had intussen contact met La Gazzetta dello Sport. "Ik herinner me niets van het incident", zegt hij. "Ik ben hier in het ziekenhuis, aan het rusten, ik herinner me niets ..."