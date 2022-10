Oud-wereldkampioen Mario Cipollini veroordeeld tot 3 jaar celstraf wegens partnergeweld

De ex-renner is onder andere voor die feiten nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Een straf die hoger uitvalt dan een uitspraak van 2,5 jaar in eerste aanleg. Hij moet ook een schadevergoeding van 85.000 euro betalen.

Cipollini trouwde in 2005 met Landucci en scheidde in 2013. De wilde verhalen deden al lang de ronde over Cipollini, die zijn vrouw in het verleden ook had bedreigd met een pistool.

Spurtbom valt van zijn sokkel

Cipollini stond altijd al bekend als excentriekeling en explosieve renner, zowel in zijn benen als in zijn temperament. De Italiaan was in de jaren 90 en begin jaren 2000 een van de snelste sprinters van de wereld.

Net zo bekend al zijn vele zeges, waren zijn fratsen op en naast de fiets. Zo verscheen de Italiaan in de Tour van 1999 in keizerkostuum aan de start van een etappe. In de Giro waagde hij zich ooit onder meer aan een tijgerkostuum of een spierenpak.

In totaal pakte Cipollini 191 profzeges in zijn carrière. Hij won onder meer het WK op de weg in 2002 in Heusden-Zolder, Milaan-San Remo, driemaal Gent-Wevelgem en maar liefst 57 etappes in een grote ronde.