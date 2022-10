La Gazzetta: "Sonny Colbrelli stopt met wielrennen na hartproblemen"

Colbrelli, in 2021 winnaar van Parijs-Roubaix en Europees kampioen, stuikte in maart in elkaar in de Ronde van Catalonië en moest gereanimeerd worden. Hij bleek last te hebben van hartritmestoornissen en kreeg een defibrillator ingeplant.

Omdat het in Italië verboden is om aan topsport te doen met een defibrillator - ook voetballer Christian Eriksen botste op het probleem - kwam Colbrelli dit seizoen niet meer in actie voor Bahrain-Victorious.

In april kwam wel het bericht dat de Italiaan weer op zijn fiets zat voor "recreatieve ritten", maar een terugkeer in het profpeloton lijkt er niet meer te komen. La Gazzetta meldt dat Bahrain-Victorious op 15 november een persconferentie houdt, waarop Colbrelli zijn afscheid zal aankondigen.

Colbrelli onderzocht de voorbije maanden nog of een comeback mogelijk was. Hij had onder meer contact met Christian Eriksen, die op het EK in 2021 een hartstilstand kreeg en intussen zijn carrière met een defibrillator voortzet bij Manchester United.

Voor Colbrelli ligt zo'n comeback moeilijker. Hij koerst met een Italiaanse licentie. Bovendien zou de Internationale Wielerunie (UCI) Colbrelli verboden hebben over te stappen naar een Zwitserse licentie, ook al woont hij in Zwitserland.