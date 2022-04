Sonny Colbrelli zit weer op de fiets: "Wel alleen nog maar recreatieve ritten"

Sonny Colbrelli blijft stappen zetten in zijn herstel na zijn plotse hartfalen in de Ronde van Catalonië. Er werd een defibrillator in zijn borst geplaatst.

"Medisch onderzoek toonde verbetering aan van zijn cardiovasculaire gezondheid", aldus zijn team. Hij zat intussen ook weer op zijn fiets, maar beperkt zich wel tot zeer lichte lichamelijke activiteiten en recreatieve ritten.

"Het blijft de hoogste prioriteit dat zijn toestand voortdurend wordt gecontroleerd", deelde de ploeg nog mee.

Of Colbrelli ooit nog opnieuw wedstrijden zal rijden, is nog niet duidelijk. "Maar ik voel me nog geen ex-renner", zei de Italiaan vorige week nog in La Gazzetta dello Sport.