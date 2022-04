Colbrelli (31) voelt zich nog geen ex-renner: "Ik ben klaar voor een nieuw avontuur"

Twee dagen voor Parijs-Roubaix, de wedstrijd waarin hij Colbrelli titelverdediger is, bevestigde de renner van Bahrain-Victorious dat hij geen uitnodiging kreeg om de Franse klassieker bij te wonen, maar dat hij "toch niet zou zijn gegaan". "Ik voel me geen ex-renner", klinkt het in Gazzetta dello Sport.

"Er komt een moment waarop we alle evaluaties zullen maken en dan zullen we beslissen. Maar ik ben klaar voor een nieuw avontuur."

Hoe kijkt Colbrelli terug op 21 maart, de dag waarop hij in mekaar zakte na de openingsrit van de Ronde van Catalonië. "Ik beschouw mezelf als gelukkig, heel gelukkig."

"In het begin was ik kwaad op de hele wereld. "Waarom ik?", vroeg ik me af. Maar geleidelijk keek ik naar de keerzijde van de medaille. Ik leefde nog, het gaat goed met me en ik geniet van elk moment met mijn kinderen."