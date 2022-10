5 redenen waarom Remco Evenepoel volgend jaar de Giro boven de Tour verkiest

1. Quick Step houdt vast aan plan

Eerst de Giro en dan pas de Tour. Dat is het plan dat Patrick Lefevere en Remco Evenepoel al maandenlang hardnekkig verkondingen aan de buitenwereld.

"Na mijn eindzege in de Vuelta heb ik veel adviezen gelezen dat ik zo snel mogelijk naar de Tour moet gaan", zei Evenepoel 3 weken geleden.



"Met de ploeg hebben we een plan. Dat hebben we afgelopen seizoen niet veranderd. Het heeft geen zin om sneller te gaan dan het plan dat in ons hoofd zit."