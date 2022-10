Nelson Onana wil met de Red Lions naar de Spelen: "En daarna? Dokter worden!"

Nelson Onana (22) is geboren in Zweden, waar hij floorball speelde. Die sport heeft veel weg van hockey, dus lag het bij terugkomst in België voor de hand om op hockey te gaan. "Er was een hockeyveld één kilometer van mijn huis. Daar, bij Royal Pingouin in Nijvel, ben ik begonnen met hockey."

Op zijn achttiende maakte Onana de stap naar Belgische eerste klasse en ging hij aan de slag bij Braxgata. "Ik wou echt graag Nederlands leren en een beetje uit mijn comfortzone treden", verklaart Onana die keuze.

Hockey is een sport voor harde werkers volgens Onana. "Ik ken niemand van de Lions die zou opgeven tijdens de training. We zijn allemaal heel ambitieus. Op het veld kan ik zonder stoppen lopen, alsof ik drie longen heb."