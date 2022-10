Tom Boon loodst Léopold naar ruime zege en de leidersplaats

Léopold kon zoals altijd rekenen op Tom Boon. De aanvaller, die onlangs de Gouden Stick in ontvangst mocht nemen, nam drie van de zeven goals tegen Orée voor zijn rekening. Door de 7-1-zege springt Léopold over Gantoise naar de leidersplaats.

Racing won met 2-0 van Leuven en is in de stand derde. Het volgt op drie punten van Léopold en twee van Gantoise, net als Dragons, dat in een Antwerpse derby Braxgata met 1-3 versloeg.

Waterloo Ducks gaf zichzelf wat ademruimte met een stevige 9-0 tegen Ukkel Sport, goed voor de tweede zege dit seizoen. Old Club veegde de nul achter zijn naam uit met een 3-1 overwinning tegen Daring.