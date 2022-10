Euro Hockey League: Belgen van Pinoké plaatsen zich voor kwartfinales, Dockier trefzeker

Zaterdag verzekerde Pinoké zich dankzij een monsterzege (16-0) tegen het Tsjechische Slavia Praag van een plekje in de achtste finales. Grote uitblinker was toen Red Lion Alexander Hendrickx, die voor 5 doelpunten tekende.



Om een plekje in de kwartfinales te bemachtigen moest Pinoké vandaag voorbij Old Georgians uit Engeland. Terwijl Alexander Hendrickx gisteren de spotlight opeiste, waren het vandaag de twee andere Red Lions die van zich lieten spreken.



Sebastien Dockier nam namelijk de tweede treffer voor zijn rekening. De assist kwam op naam van onze andere landgenoot Florent van Aubel.



De overige doelpunten van Pinoké tegen de Engelsen kwamen op naam van Marlon Landbrug en uitblinker Miles Bukkens.



De kwartfinales van de EHL, de Champions League voor hockeyers, worden in april 2023 gespeeld.