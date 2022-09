Komende 3 maanden bijna elke dag voetbal: "Nefaste gevolgen voor de sport"

Keuzestress en voetbalmoeheid bij supporters

71 dagen voetbal in de komende 93. Nog nooit zat het voetbalschema zo overvol. En dat heeft nefaste gevolgen voor de sport zelf, vindt ook voetbalcommentator Tom Boudeweel: "Naast het financiële aspect is voetbal ook enorm tijdsintensief geworden." "Ik spring mee op de molen van de supporters. De internationale tendens om alle wedstrijden zoveel mogelijk uit te smeren over verschillende keren per dag en per week, voelt aan als een overload." "Het wordt veel te veel. En dat is al lang zo. Supporters moeten keuzes maken, bezoekersaantallen kelderen en de beleving vermindert."

Voor sommige wedstrijden is een warme zetel aanlokkelijker dan een vuil zitje in een oud stadion. Tom Boudeweel

"Clubs moeten supporters lokken, maar soms is een warme zetel aanlokkelijker dan een vuil zitje in een oud voetbalstadion. Bovendien hebben supporters ook een gezinsleven."

"Ook ik zit niet elke wedstrijd meer aan mijn scherm gekluisterd. De wedstrijden staan wel op, op de radio en mijn tablet. Wanneer een doelpunt valt, hoor ik het eerst op de radio en kijk ik vervolgens naar de tablet." (lees voort)

Twistpunt tussen spelers en coaches

Hoe ervaren de spelers de drukke kalender? "Volgens mij zitten spelers liever in het ritme van 2 wedstrijden per week, dan dat ze moeten trainen." "Coaches zullen liever meer tijd hebben om hun wedstrijden beter voor te bereiden, dus dat is wel een twistpunt tussen de twee." "Het probleem voor eventuele blessures is het gebrek aan rustmomenten: afreizen, voortdurend wedstrijden afwerken, snelle opeenvolging van seizoenen. Ook speltechnisch wordt voetbal intenser."

Spelers zitten liever in het ritme van 2 wedstrijden per week, zij trainen niet graag. Het gebrek aan rust is het grootste probleem voor blessures. Tom Boudeweel

Gezonde balans tussen basisgeraamte en frisheid

Zijn de ploegen klaar voor de snelle opeenvolging van wedstrijden? "Spelers van clubs als Union hebben niet de ervaring, maar in de staf, die ondertussen groter is dan sommige bestuurskamers, zit wel voldoende knowhow om blessures te beperken." "De meeste kernen van ploegen die Europees actief zijn, zijn ook groot genoeg om te roteren. Rotatie is de sleutel, zolang er maar een goed basisgeraamte staat. Want dat is de sterkte van de ploeg." "Zo liggen de automatismen vast. Spelers die het moeten hebben van creativiteit, hebben frisheid nodig, dus is het logisch dat zij vaker geroteerd worden." (lees voort onder de foto)

Mignolet en Vanaken vormen het geraamte van Club Brugge.

Doelen verschuiven

Zullen de clubs die op 3 fronten strijden, een voorkeur geven aan één bepaald doel en de andere laten vallen? "Het doel van de Belgische ploegen lijkt altijd overwinteren in Europa." "Eens dat doel behaald is, zijn ze er niet rouwig om dat ze er in de volgende ronde of de ronde daarna uit liggen. Want in de competitie komen de play-offs eraan en verschuiven de belangen." "Dat vind ik jammer. Belgische ploegen stralen niet uit wat Feyenoord vorig jaar (finale Conference League, red) heeft gedaan. Nochtans komt veel geld, media-aandacht, verkoopcijfers en prestige vrij bij een succesvolle Europese campagne."

Belgische ploegen stralen in Europa niet uit wat Feyenoord vorig jaar heeft gepresteerd, dat vind ik jammer. Tom Boudeweel

"Trouwens, het niveau van de Belgische ploegen in Europa is niet om over naar huis te schrijven. Het was te vaak met de hakken over de sloot en op geluk. Iedereen zit vaak op de kap van de scheidsrechters, maar clubs mogen ook eens in eigen boezem kijken." (lees voort onder de foto)

Fabio Silva van Anderlecht in de Conference League-wedstrijd tegen Silkeborg.

Eerst clubbelang, dan nationale ploegen

Na de drukke speeldagen in (beker)competities en Europese campagnes staat het WK voor de boeg. "Ik denk dat veel bondscoaches een kaarsje branden voor hun bepalende spelers en met een bang hart de wedstrijden volgen." "Roberto Martinez zal hopen dat hij kan rekenen op een fitte De Bruyne, Courtois en Lukaku. Die internationals moeten tegelijk alles uit de kast halen, want er moeten nog veel topwedstrijden afgewerkt worden." "Spelers zullen zich eerst concentreren op de clubbelangen, door wie ze uiteindelijk betaald worden en pas dan op het WK. De knop zal snel omgedraaid moeten worden en ook dat is een uitdaging."

Ik denk dat veel bondscoaches een kaarsje branden voor hun bepalende spelers en met een bang hart de wedstrijden volgen. Tom Boudeweel