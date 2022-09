Dure blessures: 20% meer blessures in Europese topcompetities komt met recordprijskaartje

Premier League meeste blessures, PSG meeste kosten

De totale kostprijs voor de clubs: een recordbedrag van 610 miljoen euro.

Howden kwam tot die som door volgende berekening: voor alle blessures het aantal dagen dat een speler onbeschikbaar is vermenigvuldigen met de dagelijkse kosten van een club aan die speler.



De Premier League zag het meeste geld wegvloeien: 219 miljoen euro. Het was dan ook met 1.231 blessures (t.o.v. 938 in '20-21') de meest blessuregevoelige competitie. Chelsea had met 97 gevallen de meeste slachtoffers, terwijl Manchester United de meeste kosten had.



La Liga volgt op een tweede plaats met 130 miljoen euro, terwijl de Spaanse competitie wel met Real Madrid (40,3 miljoen euro voor het grootst aantal blessuregevallen: 114) en FC Barcelona (33,2 miljoen euro) 2 ploegen in de top 3 heeft van clubs die het meeste moesten ophoesten.



De club die het meest geld verloor aan blessures, was PSG. Zijn geblesseerde voetballers kostten de Franse kampioen 40,7 miljoen euro. Neymar stond vorig seizoen 110 dagen aan de kant, Sergio Ramos kwam bijna een volledig seizoen niet in actie en ook de andere sterspelers, zoals Messi en Veratti, bleven niet gespaard.