Minder volk in onze voetbalstadions, Pro League: "Alarmbellen gaan nog niet af"

-43 % bij Oostende, -24% bij Anderlecht, -13% bij Club Brugge, -3% bij Antwerp: het zijn maar enkele cijfers die Het Nieuwsblad telde bij de vergelijking van dit seizoen met het seizoen 2019-2020, toen er in de heenronde nog geen corona was. Gemiddeld gaat het om 19,3 %.



De Ochtend belde met enkele supportersclubs. Zij wijzen erop dat in deze crisistijden al eens bespaard wordt op het voetbal, maar vooral de gespreide kalender op basis van het tv-contract met Eleven Sports is een doorn in het oog, met matchen van vrijdagavond 20.45 u tot zondagavond 21 u. En die kalender is vaak pas enkele weken op voorhand bekend.



Ivan Boelens, al meer dan 40 jaar Anderlecht-supporter en voorzitter van "De Gentse Verstandhouding", een van de grootste supportersclubs van Anderlecht, legt de vinger op de wonde. "Zondag om 13.30 uur gaat nog, dan kun je je kinderen nog meenemen."



"Maar vanaf 16 uur, 18.30 uur en zeker 21 uur is het nog heel moeilijk om mensen warm te maken om naar het voetbal te komen. Ze zijn dan meestal pas na middernacht thuis en moeten maandag gaan werken."



"De kalender werd de laatste keer ook pas 1,5 week voor de volgende wedstrijd gemaakt. De supportersclubs kunnen dan moeilijk nog een organisatie doen: zoals bussen regelen, privé en werk plannen."



De supportersclubs vragen dat de Pro League meer rekening houdt met hen, want de supporters zijn toch ook een bron van inkomsten.

Zondag vanaf 16 uur, 18.30 uur en zeker 21 uur is het nog heel moeilijk om mensen warm te maken om naar het voetbal te komen Ivan Boelens, voorzitter De Gentse Verstandhouding, supportersclub Anderlecht

Pro League: "Hangt af van wat je vergelijkt"

Over naar de Pro League. CEO Lorin Parys stelt het belang van de fans voorop, maar relativeerde toch ook de hoge verliescijfers in De Ochtend. "We zien dat er minder fans in onze stadions zitten, maar bij ons gaan absoluut nog niet alle alarmbellen af."



"Het hangt ervan af welke vergelijking je maakt. Als je een matchdag van nu met een matchdag van voor covid vergelijkt, zie je een terugloop. Als je affiches vergelijkt - wat ook wel heel belangrijk is - dan zien we met 2,5 miljoen toeschouwers een daling van ongeveer 7 procent. Dat is toch wel minder dan een pure matchdagvergelijking."



Parys geeft een voorbeeld: "Standard-Club Brugge was dit seizoen een zinderende wedstrijd, maar die zat niet in de cijfers van 3 jaar geleden. Dus dat moet je mee in rekening nemen."



Maar de baas van ons profvoetbal wil zijn ogen niet sluiten voor de dalende trend: "We zijn begonnen met constructieve gesprekken met de fans. We gaan dat op een structurele manier doen, dat is met hen afgesproken. Zo willen we aan een aantal verzuchtingen ook effectief tegemoetkomen."

Als je de affiches vergelijkt, is er een daling van 7 procent. Dat is minder dan de vergelijking van matchdagen Lorin Parys, CEO Pro League

Niet koning voetbal, maar koning televisie

De spreiding van de matchen is een grote ergernis bij de fans. Het lijkt wel of koning televisie regeert en niet koning voetbal. "De zondagavond om 21 uur wordt inderdaad vaak aangehaald. Je ziet dan wel dat heel veel mensen naar de match kijken op tv."



"Maar het is inderdaad moeilijk om bijvoorbeeld de verplaatsing Oostende-Eupen te doen op een zondagavond. Dat is net een van de onderwerpen die we samen met Eleven, de supporters en de Kalendermanager aan het bekijken zijn."



Parys werpt wel op dat er vaak ook praktische beperkingen zijn bij de opmaak van de kalender. "Zo kan Charleroi nooit voor 18 uur op zondag spelen, omdat er bijvoorbeeld nog een markt plaatsvindt voor het stadion. En als Anderlecht donderdag speelt in de Conference League, dan moeten ze op zondag spelen."



Dat de kalender laat bekend is, zorgt ook voor ongenoegen. "Klopt", geeft Parys toe. "We gaan bekijken of we dat volgend jaar vroeger kunnen doen. Ik begrijp die vraag."



"Maar er zijn heel wat elementen waar we moeten mee rekening houden, zeker dit jaar. Door het WK zijn we nog nooit zo vroeg gestart als dit seizoen. De Europese kalender verandert ook: nu moesten we 6 Europese plaatsen voorzien, dat worden er 10 in de toekomst."

Supporters in stadion en supporters voor tv met elkaar verzoenen Lorin Parys

De gesprekken met de fans zullen zeker iets opleveren, belooft Parys: "We kunnen een aantal dingen veranderen, maar geef ons daar nog wat tijd voor."



"Maar een aantal dingen moeten we lijdzaam ondergaan, zoals die Europese kalender. We willen onze Europese ploegen zo veel mogelijk rust geven na een wedstrijd. Dat zijn dingen die je moeilijk kan veranderen."



"Maar de supporter staat centraal. Er moeten natuurlijk mensen in het stadion zitten om een zinderende voetbalmatch te hebben."



"Al zijn er ook mensen die thuis naar het voetbal willen kijken. Die belangen moeten we op een goede manier met elkaar proberen te verzoenen. Dat is een proces dat bezig is en waar we door overleg uit leren."



"Als je met de supporters spreekt die met ons dat gesprek zijn aangegaan, weet je dat we daar binnenkort wel wat nieuws over zullen hebben."