Patrick Lefevere is trots na "machtige prestatie" van team: "Groep is minstens zo sterk als kopman"

"Ploeg is minstens zo sterk als kopman"

De ploeg van Lefevere kende - net als heel wat teams - zijn portie pech. Toch zetten de renners steeds door in dienst van Evenepoel. "Serry met zijn Covid-besmetting en Alaphilippe met zijn ontwrichte schouder wilden uiteraard ook de finish halen. We misten die twee enorm, maar we zijn in Madrid geraakt mét de eindzege."

Heeft het team zichzelf overtroffen? "Ik denk het wel", meent hij. "Ze zeggen van Quick Step dat het een ploeg is voor de voorjaarsklassiekers, maar onze groep is minstens zo sterk als de kopman. Dat is duidelijk gebleken hier."

"Op naar het volgende."

Maar wat is dat precies? "Als het van mij afhangt, slaan we geen stap over in het rijtje: Vuelta, Giro, Tour", zegt de grote man van Quick Step-Alpha Vinyl.

Heeft Evenepoel een rekening die vereffend moet worden met de Italiaanse rittenkoers? "Neen, zo denken we niet. Evenepoel zat toen in een andere situatie, dus dat mogen we niet vergelijken."



Hoe ver is hij verwijderd van Pogacar en Vingegaard? "Dat durf ik niet meer te zeggen, wan hij tackelt ons allemaal. Hij is uniek. Hij is niet de nieuwe Eddy Merckx, maar Remco Evenepoel, met al een degelijk palmares."



"Luik-Bastenaken-Luik zorgde voor een enorme déclic. Na de finish kwamen alle emoties eruit. Het was niet gewoon huilen, maar brullen. Een monument winnen heeft hem bevrijd."