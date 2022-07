Duplantis zweeft met wereldrecord naar eerste wereldtitel, Broeders ontgoochelt met 11e plaats

Duplantis doet met 6,21 meter één centimeter beter dan het record dat hij in maart neerzette op het WK indoor in Belgrado. Outdoor is het zelfs een stevigere verbetering van de 6,16 meter die hij eind vorig maand nog voor eigen volk sprong op de Diamond League-meeting in Stockholm.

Na een vlotte start over 5,70 meter ging de Duplantis verrassend in de fout bij zijn eerste poging op 5,87 meter. Maar daarna sprong de 22-jarige Zweed vlot over 5,94 meter, 6 meter en 6,06 meter. Meteen goed genoeg voor goud, maar daar nam hij geen vrede mee.

Op het vorige WK in Doha moest de toen 19-jarige Armand Duplantis nog zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Sam Kendricks, maar in Eugene kon de Zweed niet naast zijn eerste outdoor wereldtitel grijpen. De vraag was veeleer hoe hoog de olympische kampioen zou gaan.

Duplantis gaat over 6,21 meter

Duplantis: "Ik ben ontzettend dankbaar"

"Het is moeilijk om dit gevoel te beschrijven. Er kruipen zovele jaren en uren in om op te bouwen naar deze speciale momenten. Als het besef doordringt, word je gewoon ontzettend dankbaar voor de afgelegde weg."

Was hij van plan om het wereldrecord te verbeteren? “Niet echt, eerlijk gezegd. Ik wist wel dat het mogelijk was, dat ik de vorm had om een wereldrecord te springen. Het belangrijkste was om te winnen, daar was ik de hele dag op gefocust. De rest gebeurde gewoon.”

Broeders wordt ontgoochelend voorlaatste

De 27-jarige Broeders kon zo enkel de Nederlander Menno Vloon achter zich houden en bleef met de 11e plaats onder de verwachtingen. Vorige maand had hij in het Duitse Merzig zijn Belgisch record nog verbeterd tot 5,85 meter en pakte hij ook een knappe overwinning op de Diamond League-meeting in Parijs.

De knalprestatie van Duplantis stond in schril contrast met de ontgoochelende finale van Ben Broeders. Die koesterde medaillehoop, maar kon zich nooit in de podiumstrijd mengen.

Broeders heeft 3 pogingen nodig op aanvangshoogte

Broeders: "Mijn ritme niet gevonden"

Een elfde plaats in de finale met een sprong over 5,70 meter, daarvoor was Ben Broeders naar Eugene gekomen. De polsstokspringer had zijn dagje niet. "In de opwarming zat het al niet mee. Het was niet actief en fris genoeg."

"Ik heb er het beste van proberen te maken. Het was meer een slag krijgen bij de afzet dan erin springen, met alle gevolgen van dien. Die derde poging op 5,55 meter was wel een beetje een opluchting. De eerste poging op 5,70 meter was degelijk en de eerste poging op 5,80 meter ging ook niet zo slecht, maar daarna was het gedaan."

Broeders deed het in de kwalificaties beter. Hij ging toen vlot over 5,50 meter en 5,65 meter en had twee pogingen nodig op 5,75 meter. "Het was vandaag minder makkelijk dan eergisteren qua omstandigheden. Ik heb gewoon mijn ritme niet gevonden."

"Het waren op zich geen slechte sprongen, maar het was ook niet heel goed. Als je het deelnemersveld bekijkt, dan weet je dat het heel goed moet zijn of je bent er niet bij."

Broeders moet zich nu richten op het EK atletiek van volgende maand. Maar eerst de ontgoocheling doorspoelen. "Leuk is anders, ik ga hier eens over moeten nadenken en even ontspannen. Het is jammer dat ik het er niet echt heb kunnen uithalen, maar in München ga ik er opnieuw voor."