WK atletiek: Waanzinnig wereldrecord voor Sydney McLaughlin, eindelijk prijs voor Michael Norman en Shaunae Miller-Uibo

McLaughlin, een klasse apart

De concurrentie leek bij voorbaat kansloos in de finale van de 400 meter horden. Voor McLaughlin werd het ook geen race tegen de concurrentie, wel één tegen de tijd. De Amerikaanse schoot als een komeet uit het startblok en finishte na een foutloze race in 50"68, een wereldrecord.

Ze is nog maar 22, maar Sydney McLaughlin is nú al een atletieklegende. Op dezelfde piste waar ze vorige maand tijdens de nationale kampioenschappen haar eigen wereldrecord met 5 honderdste seconde scherper stelde tot 51"41 deed de Amerikaanse er nog een schepje bovenop.

De wereldrecordrace van McLaughlin

McLaughlin: “Dit is een heel speciale plek, het is magie”

Voor de tweede maand op een rij verbeterde McLaughlin haar wereldrecord, voor de tweede keer op dezelfde piste in Hayward Field. “Dit is een heel speciale plek. Elke keer als ik hier loop, gebeurt er iets bijzonders”, zegt McLaughlin. “Ik weet niet wat het is, het is magie. Ik ben heel blij dat het WK hier plaatsvindt."

"Ik ben nog nooit in een stadion geweest waar de fans zo luid waren. In Doha zat het stadion niet vol, in Tokio was het leeg. Dit was de eerste keer dat ik zo luid aangemoedigd werd door het publiek, het was fantastisch dat mijn vrienden en familie hier waren. Dat heeft me zeker vooruitgestuwd.”

Had McLaughlin verwacht dat ze haar wereldrecord opnieuw zou verbeteren? “Dat was zeker het doel. De trainingen wezen al het hele jaar die richting uit. Dat was dus zeker het plan, maar het hoofddoel was natuurlijk om hier goud te pakken. Daarvoor was een snelle race nodig en ik ben ook heel tevreden met de tijd.”

“Het gaat erom om te focussen op mijn wedstrijd en de 10 horden. Dat heb ik vandaag heel goed gedaan, al is er natuurlijk altijd verbetering mogelijk. Mijn coach en ik zullen blijven werken en hopelijk kan het dan nog sneller gaan.”