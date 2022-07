Ben Broeders toont bloedvorm en gaat vlot naar WK-finale polsstokspringen

clock 05:17 05 uur 17. Einde 8e WK-dag. Met de verbluffende race van Sydney McLaughlin zetten we een punt achter deze 8e WK-dag. We onthouden naast het waanzinnige wereldrecord van McLaughlin op de 400 meter horden ook het goud voor Michael Norman en Shaunae Miller-Uibo op de 400 meter. In het speerwerpen voor vrouwen verlengde Kelsey-Lee Barber haar titel. Slechts één Belg kwam vandaag in actie, maar die deed het wel uitstekend. Ben Broeders plaatste zich met een sprong over 5,75 meter voor de finale van het polsstokspringen. . Einde 8e WK-dag Met de verbluffende race van Sydney McLaughlin zetten we een punt achter deze 8e WK-dag. We onthouden naast het waanzinnige wereldrecord van McLaughlin op de 400 meter horden ook het goud voor Michael Norman en Shaunae Miller-Uibo op de 400 meter. In het speerwerpen voor vrouwen verlengde Kelsey-Lee Barber haar titel. Slechts één Belg kwam vandaag in actie, maar die deed het wel uitstekend. Ben Broeders plaatste zich met een sprong over 5,75 meter voor de finale van het polsstokspringen.

04 uur 52. Wereldrecord voor McLauglin! Wat een knalprestatie van Sydney McLaughlin! De 22-jarige Amerikaanse stormt naar goud in 50"68, een stevige verbetering van haar eigen wereldrecord. Voor het eerste duikt een atlete onder de 51 seconden op de 400 meter horden. Femke Bol loopt op ruime afstand knap naar het zilver. Brons is voor Dalilah Muhammad.

04 uur 45. Maakt McLauglin het waar? Afsluiten doen we met de finale van de 400 meter horden voor vrouwen. Dé vraag: wie doet olympisch kampioene Sydney McLaughlin wat? De 22-jarige Amerikaanse stelde vorige maand in Eugene haar eigen wereldrecord wat scherper naar 51"41 en is dé topfavoriete.



Haar landgenote Dalilah Muhammad, de olympische kampioene van Rio en vicekampioene van Tokio, zal er wellicht alles aan doen om haar wereldtitel te verlengen. Ook Oekraïense Anna Ryzhykova, vijfde op de Spelen in Tokio, dingt mee voor de medailles.



Ook Nederland mag hopen op een medaille met de 22-jarige Femke Bol. Afgelopen zaterdag loodste zij Nederland nog naar brons op de 4x400m mixed relay en vorige zomer veroverde ze in een Europees record van 52"03 brons op de Olympische Spelen van Tokio. Staat de Nederlandse straks weer op het podium?

04 uur 35. Norman maakt favorietenrol nu wél waar. Michael Norman laat Hayward Field ontploffen. Hij schudt de ontgoochelingen van zich af en snelt na een prangende strijd met Kirani James naar goud in 44"29. Geen tweede wereldtitel voor James, hij moet vrede nemen met zilver. Het brons gaat verrassend naar de Brit Matthew Hudson-Smith.

04 uur 32. Finale 400 meter mannen. Smullen geblazen voor de finale van de 400 meter bij de mannen. Het deelnemersveld is hier ronduit indrukwekkend met onder meer de Grenadaan Kirani James, de nummer één van de wereldranglijst en wereldkampioen in 2011, en de Zuid-Afrikaanse wereldrecordhouder Wayde Van Niekerk.



Al is het toch vooral uitkijken naar Michael Norman, die met 43"45 de op drie na snelste tijd in de geschiedenis achter zijn naam heeft. De 24-jarige Amerikaan krijgt voor eigen volk een unieke kans om eindelijk een individuele titel op de 400 meter te pakken.



Hij was zowel op het vorige WK in Doha als op de Spelen in Tokio de topfavoriet, maar bleef telkens zonder medaille achter. In Doha ging hij er door een hamstringblessure uit in de halve finales, in Tokio werd hij vijfde in de finale.

04 uur 30. Barber verlengt haar wereldtitel. Olympisch kampioene Liu kan zich niet meer verbeteren bij haar laatste worp en strandt zo met 63,25 meter op de vierde plaats. Dolle vreugde bij Barber, zij is nu zeker van een nieuwe wereldtitel. Het zilver is voor de Amerikaanse Kara Winger, het brons voor de Japanse Haruka Kitaguchi.



04 uur 28. Zilver voor Winger. Ook de Amerikaanse Kara Winger schudt een fantastische laatste worp uit haar lijf. 64,05 meter en daarmee springt ze van de vijfde plaats zomaar naar zilver. Wat een ontknoping in het speerwerpen!

04 uur 27. Haruka Kitaguchi, de beste in de kwalificaties, pakt uit bij haar laatste worp. Ze werpt de speer 63,27 meter ver en komt zo voorlopig op de derde plaats. Kan de Japanse het brons vasthouden?

04 uur 23. Broeders naar de finale! Ben Broeders mag zondag meedoen in de finale van het polsstokspringen. Zijn sprong over 5,75 meter bleek voldoende voor een plek bij de beste 12. Broeders liet amper een steek vallen in deze kwalificaties. Hij begon feilloos in de B-groep met een sprong over 5,50 meter en liet zich ook op 5,65 meter niet verrassen. Op 5,75 meter had hij twee pogingen nodig.

04 uur 16. Eindelijk raak voor Miller-Uibo! Het is haar eindelijk gelukt, na tweemaal zilver op het WK pakt Shaunae Miller-Uibo goud op de 400 meter. De tweevoudige olympische kampioene uit de Bahama's wint overtuigend in 49"11. Paulino snelt na een inhaalrace in de laatste rechte lijn nog voorbij Sada Williams uit Barbados naar het zilver. Williams moet vrede nemen met brons. Een volledig Caribisch podium dus. De Nederlandse Lieke Klaver wordt knap vierde.

04 uur 10. Finale 400 meter vrouwen. De spanning stijgt, want het is stilaan tijd voor de finales op de 400 meter. Eerst is het aan de vrouwen. Kan tweevoudig olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo de leemte op haar palmares opvullen of grijpt de 28-jarige uit de Bahama's weer naast de wereldtitel? In 2015 en 2019 moest ze vrede nemen met zilver, in 2017 viel ze als vierde zelfs naast het podium.



Of gaat het goud naar Marileidy Paulino van de Dominicaanse Republiek, de snelste vrouw van het seizoen op de 400 meter?

04 uur 01. Barber neemt de leiding in het speerwerpen. Kelsey-Lee Barber zet even de puntjes op de i in de finale van het speerwerpen. Bij haar derde poging werpt de titelverdedigster 66,91 meter, de beste worp van het jaar. De Australische springt daarmee over haar landgenote Mackenzie Little naar de leiding.

03 uur 57. Amerikaanse fans schreeuwen Mu naar de finale. Luid aangemoedigd door het thuispubliek snelt olympisch kampioene Athing Mu naar de winst in de derde en laatste halve finale van de 800 meter in 1'58"12. Bijna zij aan zij met de Ethiopische Diribe Welteji. Raevyn Rogers en de Sloveense Anita Horvat mogen met de beste verliezende tijden ook naar de finale.