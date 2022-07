Tornados glunderen met brons: "We liepen de perfecte race"

Dylan Borlée mocht de Belgische debatten openen: "Ik ben supergelukkig. Het kleine België blijft maar medailles oogsten. We hebben allemaal een mooie wedstrijd gelopen. We wisten dat het moeilijk zou zijn, we moesten altijd vooraan blijven. Dat lukte. Ik ben trots op het team."



Julien Watrin was voor het eerst titularis: "Deze medaille heeft dan ook een bijzondere waarde. Als je het niveau van de finale ziet, krijgt die nog meer waarde."



"We voelden tijdens de race dat brons erin zat. De wedstrijd verliep zoals Jacques voorspeld had, wat niet altijd het geval is. Trinidad-en-Tobago begon snel, maar we wisten dat die konden terugvallen."



Alexander Doom mocht rusten in de reeksen en beloonde dat met een ijzersterke derde ronde: "Ik heb het beste voor het laatst gehouden", lachte hij. "Het voelde goed aan. Ik heb me nu eindelijk eens achter iemand kunnen zetten, individueel heb ik dat gemist."



Doom bracht België weer naar plek 3. "Ik voelde na 200 meter al dat Trinidad en Tobago begon stil te vallen. De laatste 100 heb ik goed kunnen aanvallen."





Na het WK-indoorgoud is dit de 2e medaille voor Doom met de ploeg. "Dit is super. De VS is een klasse apart, maar daaronder doen wij en Jamaica mee. Ik ben supertevreden. De 400 meter is iets speciaals voor België. Ook individueel staan we met 3 lopers in de halve finales, dat is supermooi voor ons kleine landje."

Na al die jaren - het begon met een 4e plaats op de Spelen van 2008 in Peking - staan de Tornados er nog steeds. Kevin Borlée, 34 jaar ondertussen, bracht het brons thuis: "We werken er hard voor en doen het maximale", verklaart hij het nieuwe succes. "We slagen er altijd in om alles te laten kloppen en geen fouten te maken."



"We zijn derde van de wereld, dat is enorm, zeker omdat de concurrentie zo groot is. Tactisch hebben we het goed gedaan. Dylan en Julien hebben ons goed in het peloton gezet. En Alexander deed goed zijn job om me achter Jamaica te brengen."



"Ik had hen bijna te pakken in de laatste rechte lijn. Maar het ging erg snel. Dit is een mooie prestatie."