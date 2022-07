Spektakel op de 100 meter horden: Tobi Amusan verrast vriend, vijand én zichzelf met wereldrecord

Het WK atletiek heeft op de slotdag nog twee wereldrecords opgeleverd. Het record van polsstokspringer Mondo Duplantis kwam niet uit de lucht vallen, de toptijd van Tobi Amusan op de 100 meter horden wél. De Nigeriaanse verpulverde al in de halve finales het wereldrecord en ging in de finale nóg sneller, maar toen stond er te veel wind.

Amusan verpulvert wereldrecord

Voor spektakel moest je op dit WK atletiek bij de 100 meter horden zijn. Uittredend wereldkampioene Nia Ali viel letterlijk weg uit de reeksen, Anne Zagré mocht helemaal in haar eentje herkansen en op de slotdag sloeg Tobi Amusan iedereen met verstomming in de halve finales. De Nigeriaanse snelde naar de winst in een onwaarschijnlijke 12"12 en dook daarmee ruim 8 honderste seconde onder het wereldrecord van de Amerikaanse Kendra Harrison, dat al sinds 2016 op de tabellen stond. Amusan liep ook 28 honderdste seconde sneller dan het Afrikaanse record van 12"40 dat ze in de reeksen had neergezet. Amusan was niet de enige die pijlsnel ging in de halve finales. 12"52, een tijd waarmee je op vorige WK's goud pakte, bleek niet goed genoeg voor een plek in de finale. Het deed de wenkbrauwen fronsen bij Michael Johnson. De viervoudige olympische kampioen vroeg zich op Twitter af of de tijdsregistratie wel goed functioneerde. "Ik geloof niet dat de tijden op de 100 meter horden kloppen. Het wereldrecord wordt met 8 honderdste seconde verbeterd! 12 persoonlijke records, 5 nationale records. Alle atletes leken gechoqueerd." Ook in de finale was er geen houden aan Amusan. Ze deed in 12"06 nog eens zes honderdste seconde van haar kersverse wereldrecord af , maar dit keer met te veel rugwind. Geen WR dus, wel goud voor de 25-jarige Nigeriaanse. De Jamaicaanse Britany Anderson pakte zilver, het brons ging naar olympisch kampioene Jasmine Camacho-Quinn.

Bekijk de recordrace van Amusan

Amusan gaat nog sneller in de finale, maar met te veel rugwind

Ingebrigtsen haalt zijn gram

Jakob Ingebrigtsen had wat goed te maken in de finale van de 5.000 meter. Op de 1.500 meter, waarop hij in Tokio olympisch kampioen werd, greep de Noor verrassend naast de wereldtitel. Het goud ging toen naar Brit Jake Wightman. Maar op de 5.000 meter liet Ingebrigtsen zich niet verrassen. Hij ging als leider de laatste ronde in en schakelde nog een versnelling hoger. De rest moest lossen, Ingebrigtsen snelde naar zijn eerste wereldtitel in 13'09"24. Het zilver ging naar de Keniaan Jacob Krop, het brons was voor de Oegandees Oscar Chelimo.

Mu schrijft Amerikaanse atletiekgeschiedenis

Op de 800 meter ging het goud naar topfavoriete Athing Mu. De Amerikaanse leek met de vingers in de neus naar de wereldtitel te stormen, maar Mu werd moe in de laatste 100 meter en de Britse Keely Hodgkinson drong nog fel aan. Mu finishte in 1'56"30 en bleef Hodgkinson zo amper acht honderdste seconde voor. De 20-jarige Mu was in Tokio nog maar de tweede Amerikaanse die olympisch goud pakte op de 800 meter, in Eugene werd ze de eerste Amerikaanse die de wereldtitel veroverde op de dubbele baanronde.

Vier op een rij voor Mihambo

Malaika Mihambo begon met twee nulsprongen aarzelend aan het concours in het verspringen, maar uiteindelijk maakte de Duitse haar favorietenrol wel waar. Met een sprong van 7,12 meter gaf ze de concurrentie het nakijken. Voor Mihambo is het haar vierde titel op een rij. In 2018 pakte ze goud op het EK, in Doha kroonde ze zich in 2019 tot wereldkampioen en afgelopen zomer triomfeerde ze ook op de Olympische Spelen in Tokio.

Mayer triomfeert op de tienkamp