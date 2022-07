Courtois begint aan voorbereiding: "Honger nog niet gestild na Champions League"

Thibaut Courtois heeft zijn zwembroek ingeruild voor zijn trainingsplunje. Na een ontspannen vakantie, waarin hij trouwde met zijn vriendin Mishel Gerzig, lijkt de Rode Duivel weer helemaal klaar om erin te vliegen.

"Spelen met de kinderen, plezier met vrienden. Ik heb echt genoten van de vakantie", schrijft Courtois op zijn website. "Voor het eerst in 10 jaar kon ik het voetbal eens meer dan een maand opzijschuiven."

Na de Spaanse landstitel én de eindzege in de Champions League wordt het een uitdaging voor Courtois om beter te doen. "Soms is het nog altijd moeilijk om te bevatten wat we hebben verwezenlijkt."

"Ik kijk echt uit naar het nieuwe seizoen. Ik ben trots dat ik nu deel uitmaak van de Europese geschiedenis van de club, een droom die uitkwam, maar mijn honger is nog niet gestild."

"Eerst de voorbereiding in Madrid, dan de stage in de VS met oefenduels tegen Barcelona en Juventus en dan de Europese Supercup tegen Frankfurt. Het komt er allemaal snel aan. En met het WK wordt het seizoen intenser dan ooit."

Courtois miste de laatste 4 interlands met de Rode Duivels door pubalgie, maar is naar eigen zeggen nu verlost van zijn blessure. "Ik heb tijdens mijn vakantie getraind met een personal coach. Mijn lichaam is klaar voor de voorbereiding", besluit hij.