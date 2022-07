Amerikaanse Kristen Faulkner snelt naar roze trui in Giro-proloog

De Ronde van Zwitserland kende nog een dramatische afloop voor Kristen Faulkner. Daar moest ze na een slipper de eindwinst aan Lucinda Brand laten. Maar een week later is het in Italië wel bingo voor de Amerikaanse. Ze mocht na de proloog van de Giro Donne de roze trui aantrekken.

Het was haar ploegmaat, Georgia Baker, die de eerste richttijd kon neerzetten. Haar 5'49" bleef een hele tijd staan want onder anderen Annemiek van Vleuten kon die chrono niet verbeteren. Lotte Kopecky kwam enigszins in de buurt, maar was drie seconden trager dan Baker.

Uiteindelijk was dus alleen de 29-jarige Faulkner een fractie sneller in Cagliari. De Amerikaanse, die pas op latere leeftijd begon te koersen na een opvallende carrièreswitch, klaarde de klus in 5'45".