Marianne Vos sprint sneller dan Lotte Kopecky in 5e Giro-etappe

De 114 kilometer lange 5e etappe werd voor het grootste gedeelte op een lokaal circuit afgewerkt, maar met de beklimming naar de Citta Alta van Bergamo zat het venijn in de staart. De wedstrijd kreeg een aantrekkelijk verloop met verschillende aanvalspogingen, maar de beslissing viel zoals verwacht toch op de slothelling.



Elisa Longo Borghini, Marianne Vos en Mavi Garcia kwamen met kleine voorsprong over de top, maar in de afdaling kwam onder meer Ronde van Vlaanderen-winnares Lotte Kopecky weer aansluiten, net als Annemiek van Vleuten, die aan de voet van de helling werd opgehouden door een valpartij voor haar.



In de sprint van de kopgroep haalde Vos het met duidelijk verschil voor Kopecky en de Italiaanse Silvia Persico. Het is al de 32e ritzege voor Vos in de Giro Donne, en de tweede in deze editie.



De belangrijkste kandidaten voor eindwinst zaten allemaal in de elitegroep, en dus verandert er bovenaan de stand niets.



Er wacht de klassementsrensters donderdag een belangrijke dag, want dan snijdt de Giro Donne voor het eerst dit jaar het hooggebergte aan. De aankomst van de 6e etappe ligt meer dan 1.700 meter boven zeeniveau getrokken, op de Passo Maniva. De Giro eindigt zondag in Padua.