Wie is Kristen Faulkner, de durfkapitaliste die haar goedbetaalde job in de VS opgaf om profrenster te worden?

Tot de allerlaatste bocht had ze uitzicht op haar eerste eindzege in een rittenkoers, maar de druk werd haar te veel. Een slippertje in de slotkilometer kostte Kristen Faulkner (29) gisteren de bekroning van alweer een sterke week.

Dat ze zich op een foutje liet betrappen in duel met de ervaren Lucinda Brand, mag niet verwonderen. De Amerikaanse is nog maar twee jaar profrenster.

Twee jaar geleden was fietsen nog een "uit de hand gelopen" hobby voor Faulkner, die haar brood verdiende als durfkapitaliste in New York.





Tijdens haar studies op Harvard was ze al gebeten door de sportmicrobe: zoals de universitaire traditie betaamt, bracht ze veel tijd door in een roeiboot op de rivier de Charles in Boston.

Maar na haar verhuis naar New York moest de Varsity roeister een andere uitlaatklep zoeken. Roeien is in The Big Apple namelijk niet meteen een optie.

Faulkner probeerde het op twee wielen en bleek ook daar talent voor te hebben. Zoveel talent dat ze in 2017 de aandacht trok tijdens een fietsevent in Central Park.