Thomas De Gendt rijdt BK tijdrijden in eigen Gavere: "Kinderen komen speciaal kijken, kon dus geen forfait geven"

Thomas De Gendt liep zijn enkelblessure op in de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland nadat hij uit zijn klikpedaal was geschoten. Er was eerst sprake van een scheur in zijn ligament, maar zo'n vaart liep het niet.

"Er moet ergens een vertaalfoutje geslopen zijn in het bericht", zegt De Gendt een halve week later. "Er was in het begin geen sprake van een scheur, maar wel van een verstuiking van het ligament. Maar toch is dit alles voldoende pijnlijk hoor."

Toch is De Gendt er morgen bij in zijn eigen Gavere, voor het BK tijdrijden. Hij rolt om 15.25 uur van het startpodium voor zijn 34,8 kilometer.

"Ik werd betrokken bij de organisatie en hielp het parcours mee uittekenen. Bovendien komen mijn kinderen en hun klasgenoten afzakken naar het BK. Ik kon dus geen forfait geven. Het zal zowat 45 minuten zwaar afzien en lijden worden, maar dat neem ik er wel bij."

"Was het BK niet in Gavere, dan was ik nooit gestart en zou ik rusten zoals de ploegdokter ook had gevraagd om een ontsteking te vermijden met het oog op de rest van het seizoen."

En wat met het BK op de weg van komende zondag in Middelkerke? "De vermoeidheid slaat onderhand wel toe. Zeker na een zwaar voorseizoen, de Giro en Ronde van Zwitserland. Zondag is er het Belgisch kampioenschap op de weg. Of ik daar start, beslissen we na het BK tijdrijden."