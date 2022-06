Enkel van Thomas De Gendt is slechts verstuikt, BK's van deze week lijken haalbaar

Volgens Lotto-Soudal had Thomas De Gendt zaterdag de ligamenten van zijn enkel gescheurd toen hij in de Ronde van Zwitserland uit zijn klikpedaal was geschoten.

De Belgische ploeg nuanceert die berichtgeving nu twee dagen later.

Het gaat slechts om een verstuikte enkel en het BK tijdrijden (donderdag in zijn thuisbasis Gavere) en het BK op de weg (zondag in Middelkerke) zouden niet in het gedrang komen.