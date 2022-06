Thomas De Gendt schiet uit klikpedaal en scheurt enkelligament

Lotto-Soudal meldt dat Thomas De Gendt genoodzaakt was om op te geven nadat zijn voet per ongeluk uit zijn klikpedaal was geraakt.

Volgens de Belgische ploeg heeft De Gendt bij dat incident de ligamenten van zijn enkel gescheurd.

De Gendt duikt zo met een vervelend gevoel zijn zomerbreak in. Na een zware Giro moest hij - een beetje tegen wil en dank - nog afzakken naar Zwitserland.

De ritwinnaar in de Ronde van Italië had zijn kandidatuur voor de Tour de France sowieso al ingetrokken en zou zich met een hoogtestage voorbereiden op het vervolg van het seizoen.