Alexys Brunel (23) zet wielercarrière stop: "Tijd om een bladzijde om te draaien"

Alexys Brunel won in 2019 Parijs-Tours voor beloften en versierde een profcontract bij Groupama-FDJ.

De Fransman won ook een ritje in de Ster van Bessèges en werd afgelopen winter weggelokt door UAE, de ploeg van Tadej Pogacar.

Maar na amper enkele maanden strandt het huwelijk al. Meer nog, de boomlange Fransman heeft zijn laatste koers gereden.

"Het is tijd om een bladzijde om te draaien", zegt hij. "Ik focus me nu op nieuwe uitdagingen en ervaringen in mijn leven."

"We geloven nog altijd dat het potentieel van Alexys enorm is", vult CEO Mauro Gianetti aan, "maar we praten nog altijd over een een mens en niet alleen over een renner. We aanvaarden zijn standpunt en wensen hem het allerbeste."