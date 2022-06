Remco Evenepoel is "tevreden" na Zwitserse cols: "Hopelijk morgen een goeie afsluiter"

Voor de eindwinst doet Remco Evenepoel na enkele tikken niet meer mee, maar de tweede loodzware bergrit in de Tour de Suisse was wel de beste klimtocht van Evenepoel.

"Of ik een beter gevoel had dan de voorbije dagen? Sowieso", reageerde hij bij Pickx Sports. "Gisteren draaide het niet hoe ik het wilde, vandaag ging het veel beter."

"Enkel in de laatste 3 kilometer moest ik mijn eigen ritme zoeken, maar ik ben heel tevreden met hoe ik gereden heb. Ik heb er het beste uit gehaald. Ook qua power was het veel beter dan gisteren."

Morgen is een lange tijdrit de afsluiter in Zwitserland. Evenepoel staat 13e in de stand. "Hopelijk duik ik zondag nog de top 10 in. Dan kan ik deze week met een positief gevoel afsluiten."

"En dan volgen de BK's en een maand zonder competitie. Ik heb al bijna 40 koersdagen op de teller, dat is toch vrij veel."

"Ik wil fris aan de Vuelta beginnen eind augustus. Dat was hier misschien iets minder het geval, maar daar leer je uit."

