Pinot wint nu ook weer op het hoogste niveau, Higuita als leider naar slottijdrit

Ritwinnaar Thibaut Pinot was natuurlijk erg blij. "Dit is super voor mij. Ik wilde die overwinning en ben ze zelf gaan halen. Door gisteren met de besten te finishen, wist ik dat de vorm goed was."

"Dit betekent veel voor mij. De Ronde van Zwitserland is een van de mooiste koersen van het jaar. Het is al enkele jaren geleden dat ik hier won in Sölden", herinnerde de Fransman van Groupama-FDJ zich zijn ritzege in 2015, toen wel op Oostenrijks grondgebied.

"Dit bevestigt al het werk dat ik sinds het begin van het seizoen heb geleverd. Dit is goed met het oog op de Tour de France. Het doel is om ook daar etappes te winnen."