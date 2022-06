Halen Leclerc en Sainz de finish in Canada? Ferrari heeft hydraulisch probleem "op korte termijn" opgelost

Na een goede seizoensstart holt Ferrari toch weer achter de feiten aan in de Formule 1. In Azerbeidzjan vielen pole sitter Charles Leclerc en ploegmaat Carlos Sainz allebei uit met motorproblemen.

Een hydraulisch probleem lag aan de basis van de opgaves. Voor Leclerc, die na drie races liefst 46 WK-punten voorsprong had op concurrent Max, was het al de tweede aftocht in de jongste drie races.

Ferrari claimt nu een oplossing te hebben gevonden, weliswaar "op korte termijn". "De onderdelen van Carlos Sainz zijn auto zijn al onderzocht, een kortetermijnoplossing is ontwikkeld voor de GP van Canada. Ondertussen blijven we werken aan een oplossing op lange termijn."