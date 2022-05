Charles Leclerc snelt in zijn Monaco naar de pole, Max Verstappen op tweede startrij

Met de manche in Monaco staat alweer de zevende manche van het wereldkampioenschap voor de deur. Topfavoriet is uiteraard Monegask Charles Leclerc die dit seizoen al de beste was in Bahrein en Australië en in het WK-klassement op 6 punten volgt van regerend wereldkampioen Max Verstappen.

Op het circuit van Monaco klokte Leclerc ook de toptijd in de kwalificaties met 1'11'376. Het is voor de 24-jarige Monegask de veertiende pole uit zijn loopbaan en de vijfde van dit seizoen. Zijn Spaanse ploegmaat Carlos Sainz (+0"225) eindigde als tweede, voor de Mexicaan Sergio Pérez (Red Bull, +0"253) en diens ploegmaat, de wereldkampioen Max Verstappen (+0"290), die als vierde klokte.

De Brit Lewis Hamilton kon de grote favorieten opnieuw niet bedreigen en eindigde in zijn Mercedes als achtste (+1"184).

Het slot van de kwalificaties verliep niet vlekkeloos. De kwalificatiesessie kwam voortijdig ten einde toen Pérez met nog 30 seconden te gaan in de Q3 uitviel. Sainz, die vlak achter hem reed, kon de aanrijding niet meer ontwijken.

Leclerc tekende vrijdag in Monaco al voor de topchrono in de eerste en tweede vrije oefensessie. Eerder zaterdag zette de Sergio Pérez het snelste rondje neer in de derde vrije oefensessie.