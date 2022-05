Leclerc hoopt op upgrade om Verstappen af te houden: "Er wordt op ons gejaagd"

Met twee overwinningen op rij hijgt Max Verstappen opnieuw in de nek van Charles Leclerc. Ferrari leek na drie races al te dromen van de wereldtitel, maar het kan nog een nare droom worden. Een upgrade in de GP van Barcelona moet soelaas brengen voor de Scuderia. "Hopelijk kunnen we het gat weer dichten."

34 punten voorsprong na amper 3 races. De start van het F1-seizoen kon niet beter gaan voor Ferrari: een snelle wagen, een kopman met titelambities en dubbele pech bij grote concurrent Max Verstappen. Maar nu Verstappen twee keer op rij Leclerc te grazen heeft genomen, is het alle hens aan dek bij Ferrari. "We zijn twee tienden per ronde trager", becijferde teambaas Mattia Binotto in Miami. Leclerc heeft nog een voorsprong van 19 punten in de WK-stand, maar die kan na drie races al volledig weggesmolten zijn. En dat beseffen ze in Maranello maar al te goed. "We moeten in in Barcelona met een update komen", bevestigde Binotto. Terwijl Red Bull in het begin van het seizoen al zijn betrouwbaarheidsproblemen moest oplossen en al een stevige update doorvoerde, bleef het bij Ferrari heel rustig. Te rustig? De komende weken worden cruciaal in aanloop naar de GP van Barcelona.

Hopelijk komt er snel een upgrade en volstaat dat om sneller te zijn dan Red Bull. Charles Leclerc

Ook Charles Leclerc trok al aan de mouw van zijn ingenieurs. "Momenteel wordt er op ons gejaagd", zei de Monegask in Miami. "Ik vind het niet erg om in die situatie te zitten, maar dan wil ik wel competitief zijn." "Hopelijk komt er snel een upgrade en volstaat dat om sneller te zijn dan Red Bull. In de kwalificaties zijn we misschien iets sneller, maar het draait om de race. En daarin is Red Bull sneller." "Het wordt een lang kampioenschap en Red Bull heeft nu al twee weekends de bovenhand. We moeten zo snel mogelijk het voordeel terugnemen. We moeten in kaart brengen wat er moet veranderen in Barcelona." Dat beide Ferrari's voor de derde keer dit seizoen op het podium stonden, geeft evenwel hoop. Maar het is alleen het hoogste schavotje dat telt voor Leclerc.

