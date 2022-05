Voor de derde keer dit seizoen komt Verstappen als eerste over de streep. De wereldkampioen wint voor WK-leider Leclerc. Sainz jr. vervolledigt het allereerste podium in Miami.

23 uur 08. FINISH: Verstappen wint allereerste GP van Miami. Voor de derde keer dit seizoen komt Verstappen als eerste over de streep. De wereldkampioen wint voor WK-leider Leclerc. Sainz jr. vervolledigt het allereerste podium in Miami. .

23 uur 04. In het peloton tikken de Duitsers Vettel en Schumacher mekaar uit de race. .

22 uur 58. Red Bull vs. Scuderia Ferrari. Ook het duel om de 3e plaats is er een tussen Red Bull en Ferrari. Pérez schuurt langs Sainz, maar verremt zich dan. Nog 5 rondes. .

22 uur 57. We kijken toch even achterom. Met versere banden neemt Russell de 5e plaats over van Hamilton. .