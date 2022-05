Een nieuwe start? Waarom Barcelona de gedroomde plek is voor F1-upgrades

Om de opmars van Max Verstappen (Red Bull) af te stoppen heeft Ferrari komend weekend een heleboel upgrades gepland voor de Grote Prijs van Spanje. En de keuze voor Barcelona is geen toeval.

Charles Leclerc (Ferrari): “We moeten blijven pushen. Upgrades worden heel belangrijk." Red Bull-teambaas Christian Horner: "We staan niet stil. Er valt altijd wel nog iets te verbeteren." De ontwikkelingsoorlog tussen titelrivalen Ferrari en Red Bull is helemaal losgebarsten in de Formule 1. Charles Leclerc voert nog steeds de WK-stand aan, maar na twee zeges op een rij voor Max Verstappen lijkt het momentum richting Red Bull te kantelen. Om de opmars van Verstappen te stoppen plant Ferrari een hele reeks updates aan de F1-75 van Leclerc. In Maranello draaiden de ingenieurs de voorbije weken overuren om de rode bolide lichter en vooral sneller te maken. Daarbij tellen alle details. Ferrari zou zijn wagens zelfs van nieuw lakwerk voorzien om nog 2 tot 3 kilo te winnen. Hoe dichter bij het minimumgewicht van 798 kilogram, hoe beter. Maar ook de ingenieurs van Red Bull zitten niet stil. In de fabriek in Milton Keynes lopen heel wat specialisten rond, die al meermaals hebben bewezen dat ze een wagen kunnen upgraden. Zo spelen de ingenieurs en mecaniciens momenteel een cruciale rol in de titelstrijd.

Logistiek logisch

Dat veel teams net in Barcelona een pakket upgrades hebben gepland, is geen toeval. Al jaren worden er extra containers met gloednieuwe onderdelen verscheept naar het Circuit de Catalunya. Waarom vormt net de GP van Barcelona traditioneel hét ijkpunt op de F1-kalender om belangrijke updates door te voeren? Een blik op de wereldkaart zegt genoeg. De Spaanse GP is steevast de eerste of een van de eerste races op Europese bodem op de F1-kalender. Zeker vóór de coronajaren zette het F1-circus in Spanje een eerste keer voet op het Europese vasteland. Aangezien de meeste F1-teams hun hoofdkwartier in het Verenigd Koninkrijk of Italië hebben, is Spanje logistiek de meest aantrekkelijke plek om nieuwe onderdelen naar te verschepen.

Maar er speelt nog een belangrijke reden waarom Barcelona het mekka van de upgrades is. In februari staan op het Circuit de Catalunya traditioneel ook de eerste F1-testdagen op het programma. De renstallen verzamelen er voor de start van het seizoen terrabytes aan data over hun nieuwe constructie. Welke ontwerpen werken in de praktijk? Waar zitten de grote problemen? Na 5 races en heel wat sleutelwerk aan de F1-wagens kunnen de teams in Barcelona hun nieuwe data vergelijken met de data van de testdagen in februari. Dat levert de ingenieurs een schat aan informatie op over de efficiëntie van de aanpassingen.

Let op het budget

Nu er een strikt budgetplafond van 140 miljoen dollar is ingevoerd in de Formule 1, moeten de ingenieurs minutieus uitdokteren welke upgrades doorslaggevend kunnen zijn in de titelstrijd. De voorbije seizoenen konden teams elke race wel een andere aanpassing aan de wagen doorvoeren, maar dat lijkt met het budgetplafond definitief verleden tijd. Meer dan waarschijnlijk zullen de teams nu kiezen voor enkele grote pakketten met verbeteringen op sleutelmomenten in het seizoen. Het wordt voorzichtig een evenwicht kiezen tussen niet te vroeg het budget erdoor jagen en niet te laat in actie schieten. "Met het budgetplafond is het heel moeilijk om voortdurend upgrades aan de auto door te voeren", gaf ook Horner deze week toe. "Je moet echt kiezen wanneer je welke onderdelen wil lanceren, want zeker met de inflatie is het brutaal."