Hamilton slaat GP Canada niet over: "Pijnlijke rug, maar niets ernstigs"

Lewis Hamilton eindigde zondag 4e in de GP van Bakoe, maar had er wel een helse rit voor moeten uitzitten. Omdat Mercedes het porpoising-probleem maar niet opgelost krijgt, werd de Brit op het al hobbelige circuit in Azerbeidzjan nog wat meer door elkaar geschud.

"My back is killing me, man", schreeuwde Hamilton via de boordradio. De zevenvoudige wereldkampioen raakte met moeite uit zijn wagen en sprak nadien van "de pijnlijkste en zwaarste race ooit".

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde dat er "zeker" een kans bestond dat de Brit verstek moest laten gaan voor Canada. Maar reserverijder Stoffel Vandoorne moet zich nog niet opwarmen, want Hamilton lijkt fit te raken voor de GP in Montreal.



"Mijn rug is een beetje pijnlijk en gekneusd maar niets ernstigs gelukkig", schreef de Mercedes-rijder op Instagram. Hij had een slechte nacht achter de rug en werd behandeld met kinesitherapie en acupunctuur, voegde hij toe.

Hamilton gaf tot slot aan dat hij aan de start zal verschijnen in Canada: "Ik zal er dit weekend zijn, ik zou het voor niets in de wereld willen missen."



Volgens kwatongen in de paddock zou Mercedes het porpoising-probleem overdrijven om onder het mom van "veiligheid" de regels aan te passen.