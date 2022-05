De strijd om een piercing! Hamilton staat voor keuze: operatie of GP Monaco missen

"Een wedstrijd zoals deze voelt aan als een overwinning. Als je zo veel tegenslag kunt overwinnen, dan voelt het misschien nog beter aan", grijnsde hij in Spanje.

Een glimlach. Voor het eerst dit seizoen maakte Lewis Hamilton in Barcelona een gelukkige indruk. Zijn inhaalrace op het Circuit de Catalunya van de voorlaatste naar de 5e plek stemde de Brit hoopvol.

Jolige reacties op regelneverij

Nieuwe bazen, nieuwe wetten. Tijdens de GP van Australië bracht Niels Wittich in zijn "event notes" de regel nog eens in herinnering. De Duitser beloofde vanaf nu streng toe te kijken op het sieradenverbod.

Ook vorig seizoen kneep wedstrijddirecteur Michael Masi nog een oogje dicht en liet hij Hamilton met oorringen en neuspiercing in zijn Mercedes stappen. Maar nu Niels Wittich en Eduardo Freitas hebben overgenomen, lijken er geen uitzonderingen meer mogelijk.

Waar gaat het om? Sinds 2005 mogen F1-rijders uit veiligheidsoverwegingen geen juwelen of sieraden dragen tijdens een race. Maar veel aandacht besteedde de FIA de voorbije jaren niet aan het verbod.

Ook Sebastian Vettel deed gretig mee met het (komische) protest tegen de "nutteloze regels". Dat de rijders nu ook brandveilig ondergoed moeten dragen, inspireerde de Duitser om met zijn onderbroek boven zijn racepak in Miami te paraderen. "Protest? Nee, gewoon een "piss-take"", knipoogde Vettel.

In Miami ging het Britse F1-icoon nog een stapje verder. Om het verbod in het belachelijke te trekken haalde Hamilton alles uit zijn juwelenkast. Met drie horloges om zijn polsen, aan elke vinger een glinsterende ring en minstens vier kettingen rond zijn nek verscheen hij op de persbabbel.

Bij de F1-rijders werd de plotse regelneverij van de wedstrijddirecteurs en de FIA komisch onthaald. "Ik weet dat je een tepelpiercing hebt", dolde Hamilton met Verstappen op de persconferentie in Melbourne.

Regel voor brandveiligheid

"Ik verzekerde hem dat ik een bondgenoot wil zijn, ik wil er niet over vechten", zei Hamilton. "Het gaat om individualiteit en kunnen zijn wie je bent. Ik race al 16 jaar en ik draag al 16 jaar sieraden. Ik denk dat we grotere problemen hebben om aan te pakken."

In Miami bleek het de FIA evenwel menens: Wittich hamerde nog eens op de juwelenregel en zwaaide met boetes van 250.000 euro voor overtredingen. Een rijder die niet voldeed aan de voorwaarden om te racen, zou kunnen worden uitgesloten.

Ik race al 16 jaar en ik draag al 16 jaar sieraden. Ik denk dat we grotere problemen hebben om aan te pakken.

Hamilton kreeg nul op het rekest. De FIA maakte nog eens duidelijk dat het na de zware crash van Romain Grosjean nog meer beducht is voor zaken die het effect van brandveilige kleding kunnen verkleinen.

3 horloges, ringen en kettingen! Hamilton "blinkt" uit in protest tegen nieuwe F1-regels

Geen piercing of geen race?

Die deadline verstrijkt deze week: Hamilton moet in Monaco zonder piercings verschijnen of hij dreigt zijn F1-zitje te moeten afstaan aan een reserverijder.

Hamilton sprak zelf van twee piercings. Waarschijnlijk heeft hij behalve zijn neuspiercing ook nog een microdermal, dat is een piercing die op een onderhuids plaatje wordt geschroefd. Dat sieraad zou dan via een kleine operatieve ingreep moeten worden verwijderd.

Het ontlokte bij Vettel de insinuatie dat de regel "alleen maar tegen Hamilton" is gericht. Zelfs Helmut Marko, de teambaas van rivaal Red Bull, sprak zijn steun uit voor de Brit.

‘’Ik denk dat ze te ver gaan", zei de Oostenrijker. "Dit moet een persoonlijke beslissing zijn van de rijder. Zo lang als Hamilton al in de F1 rijdt, zo lang draagt hij al die sieraden. Waarom hebben ze die regel opeens bedacht?’’



‘’Ik denk dat we genoeg andere zaken hebben om ons druk om te maken. We moeten de individualiteit van elke rijder accepteren en respecteren.’’



Hoe dan ook staat Hamilton voor een keuze: geen sieraden of geen race. In Monaco zal de entree van de zevenvoudige wereldkampioen nog nauwlettender in de gaten worden gehouden.