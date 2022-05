Lewis Hamilton wou opgeven, maar wordt 5e: "Dit voelt als een zege"

De race van Lewis Hamilton leek al na 3 ronden voorbij. De zevenvoudige wereldkampioen had een lekke band na een contact met Kevin Magnussen. Hamilton leek de handdoek in de ring te gooien.

"Ik denk dat we deze motor beter sparen", zei hij over de boordradio, maar zijn team hield de moed erin en dat heeft geloond. Na een prachtige inhaalrace lag Hamilton op plaats 4, maar door een waterlek moest hij Carlos Sainz nog laten voorgaan.

"Ik had echt pech bij de start met die lekke band, maar ik heb nooit opgegeven. Dat doen we niet bij Mercedes. De auto voelde fantastisch tijdens de race. Als ik die lekke band niet had gehad, waar zou ik dan geëindigd zijn?"

"Een wedstrijd zoals deze voelt aan als een overwinning. Als je zo veel tegenslag kunt overwinnen, dan voelt het misschien nog beter aan. Het doet deugd om te weten dat we qua snelheid niet ver van de koplopers zaten."

Denkt Hamilton dat hij dit jaar nog een zege kan behalen? "Jazeker. We hebben al heel veel vooruitgang geboekt", zegt de 37-jarige Brit. "De auto voelt veel beter aan en dat geeft me de hoop dat we dit jaar nog voor de zege zullen strijden."