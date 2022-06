Brazilië maakt F1-kampioen Lewis Hamilton tot ereburger van het land: "Sprakeloos"

Hamilton won in november voor de derde keer op het circuit van Interlagos. Hij maakte een ererondje met de Braziliaanse vlag én hulde er zich ook in op het podium, tot groot jolijt van de Braziliaanse fans.



"Ik ben sprakeloos", reageerde Hamilton op Instagram. "Ik kreeg vandaag het ereburgerschap van een van mijn meest favoriete plekken ter wereld."



"Ik vind niet meteen de woorden. Bedankt, Brazilië, ik hou van jou. Ik kan niet wachten om je terug te zien."



Hamilton heeft veel supporters in Brazilië, niet alleen om zijn eigen prestaties, maar ook om zijn grote respect voor drievoudig wereldkampioen en lokale held Ayrton Senna, die in 1994 omkwam bij een ongeluk op het circuit van Imola.